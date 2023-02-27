法新社引述土耳其「共和報」（Cumhuriyet）報導，土耳其紅新月會以4600萬土耳其里拉（約新台幣7381萬元）的價格向當地慈善機構Ahbap出售2050頂帳篷。

6日的這起強震造成土耳其4萬4000多人喪生，鄰國敘利亞也有數千人罹難。

率先報導這則新聞的共和報記者阿吉雷爾（Murat Agirel）說：「這是醜聞。」

他說：「強震發生過後3天，災民乞求能有帳篷安身，但土耳其最大的慈善機構土耳其紅新月會卻是販賣帳篷，而不是免費發送。」

土耳其紅新月會主席季尼克（Kerem Kinik）在社群媒體推特（Twitter）證實，該機構負責生產帳篷的子公司Kizilay Cadir先前「以成本價」提供帳篷給Ahbap。

季尼克說：「土耳其紅新月會與Ahbap合作是合乎道德、合理，也符合倫理。」

但土耳其一些反對派人士要求季尼克辭職下台。民族主義政黨「好黨」（Iyi Pa）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）在推特上說：「你真可恥。」

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）反而指責那些批評土耳其紅新月會的人「不誠實且卑鄙」。

對此，主要反對黨「共和人民黨」（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）推文指責艾爾段「侮辱地震災民」。

土耳其政府本身也被外界指責在地震發生過後，發放的帳篷數量以及提供的人道援助都不足，部分災區也未見足夠的救援團隊。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120227