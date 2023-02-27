曾三度入圍葛萊美獎、德國小提琴家特茲拉夫將在3月初來台，整場準備無伴奏曲目，為聽眾呈現純粹的小提琴之聲。

特茲拉夫曾任首爾愛樂、德勒斯登愛樂、柏林愛樂駐團藝術家及倫敦威格摩爾音樂廳駐院藝術家。2005年被美國音樂協會（Musical America）選為年度最佳器樂演奏家，2015年則以「特茲拉夫四重奏」獲得金音叉大獎，2018年以巴赫《無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲》獲得德國唱片評鑑年度最佳唱片獎，這張唱片更被資深樂評推選為「百張必聽的唱片」之一。

這趟來台，特茲拉夫將帶來巴赫《第三號小提琴無伴奏奏鳴曲》，以及受此曲啟發而創作的伊薩伊《G小調第一號小提琴奏鳴曲》。致力於推廣當代音樂的特茲拉夫，也將演奏20世紀作曲家兼小提琴家庫塔格的《來自標誌、遊戲和信息》，以及匈牙利作曲家巴爾托克的《小提琴無伴奏奏鳴曲》，整場演出皆以無伴奏小提琴曲目貫穿。

除了演出曲目，特茲拉夫對樂器的音色也有獨特的品味，在多年的嘗試與追尋下，特茲拉夫選擇使用德國現代製琴師格萊納 （Stefan-Peter Greiner）為他量身打造的小提琴。因為和製琴師配合，特茲拉夫得以隨時調整提琴的狀態，以達到對曲目音色的追求。演出將於3月1日在台北國家音樂廳登場。