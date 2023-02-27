信義全球資產公司統計2019年至2023年實價登錄新北市土地交易情形，新莊區累計交易1,062億，為土地交易最熱區；第二名為林口區的851億，第三名為泰山區的563億。信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，新莊工商發展成熟，地理位置四通八達，且具備重劃區、產專區等題材，推動整體土地交易量。建商齊聚新莊獵地，新莊副都心近年就有多棟新商辦大樓建案推出，整體開發率達到56.3%，統計未來將陸續有超過7萬坪的辦公室新供給。

信義全球資產公司標售部業務總監陳麗貞分析新莊副都心辦公市場主要客群， 其一為在市中心找不到合適辦公產品，因此往新北市尋找標的的中小企業，具科技感的新大樓、多元化公設、彈性辦公空間規劃，或是帶有ESG議題的頂辦產品，會吸引購置或付租能力較強的科技、生技、金融業等產業；其二為有總部設立需求的企業，儒鴻企業、四零四科技、勤誠興業、佳能企業等目前都在新莊副都心設有企業總部，隨著新莊副都心區域建設及商業發展都已到位，指標企業進駐對其他有辦公室需求的租、買方，將形成磁吸效應。

其三，為塭仔圳重劃區工廠拆遷後，迫切尋覓新址的公司。塭仔圳重劃區工廠拆遷創造一波辦公、廠辦需求潮，這些移出企業在地緣因素影響，會往新莊副都心、五股工業區等，尋找適合的辦公、廠辦商品。