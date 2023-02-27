70歲的陳姓老婦人，日前駕駛車輛停在人行道上，一臉迷茫坐在車內疑似迷途，熱心民眾見狀報警求助。東勢分局石岡分駐所員警到場後，上前關心詢問老婦欲前往何處？家住何處？年籍資料等，但老婦人對於員警提問皆無法清楚回答？所幸警方利用警用電腦迅速確認到老婦身分，通知家屬到場將老婦帶返家。

70歲陳姓老婦人，日前駕駛車輛停在人行道上，一臉迷茫坐在車內疑似迷途，熱心民眾見狀報警求助。(警方提供)

警方指出，石岡分駐所警員賴永晉，於25日7時許接獲民眾報案，稱在石岡區明德路1號前，有位老婦將車輛停放在人行道上後，一臉迷茫坐在車內疑似迷路。警方到場後，見老婦獨自坐在車上神情恍惚，詢問其年級資料皆無法清楚回答，員警立即使用警用電腦查詢老婦身分，並順利聯繫到家屬到場將其帶返家休息。

老婦兒子向警方說，他母親早上在未告知家人情形下，自行駕車離開后里家中後，便不知去向？待家人發現媽媽獨自外出後十分擔心，家人欲外出尋找時，正好接獲警方通知，感謝熱心民眾及警方協助，讓媽媽平安順利返家。

東勢警分局呼籲，家中若有年邁、失智長輩，應避免讓其單獨外出，平時應多注意及關心動向，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或佩戴足資辨識的項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。