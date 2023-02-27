香港名媛蔡天鳳在近日遭到殘忍殺害，而凶嫌疑似前夫一家因房屋問題埋下殺機，對此蔡天鳳的母親「五姐」始終未對外發聲，但卻默默按讚網友留言，然而，從「五姐」的抖音中可見她與蔡天鳳的現任老公感情相當好，先前更發出女婿親吻她臉頰的合影。

蔡天鳳母親在女兒出事後至今從未發聲，但她卻默默點讚「太殘忍了，一定要為女兒討回公道」、「唉，都是生女兒的人，看不得這樣的新聞」、「一定不要讓壞人好過」、「女兒一定教育得很好，可惜遇到人渣了，唉」等留言，似乎透過這樣的方式表達女兒遇害後的心聲。

然而，從蔡天鳳母親的抖音中可以看見，她經常發出與蔡天鳳現任丈夫的合影，多張照片中都可發現兩人緊靠在一起，女婿更會親吻蔡秋鳳母親的臉頰，且有網友發現三年前的一則貼文中曾寫道「我超孝的女婿，緣份是很奇妙的，每次一起時有千言萬語滔滔不斷，彼此牽掛理解包容扶持，珍愛生命美好之旅感恩所有一切」兩人感情看起來相當好。

蔡天鳳母親（左）曾發文讚美現任女婿。（圖／截圖自蔡天鳳母親抖音）

蔡天鳳事件發生後，有知情人士透露，蔡天鳳的丈夫非常難過，但也承諾將會照顧好老婆所有子女，即使有兩位並非自己親生，也都會視如己出，而蔡天鳳好友「豹太」曾透露，蔡天鳳的兩任丈夫相處融洽，兩家人經常聚會，譚家長輩也把小孩當作親孫來疼。