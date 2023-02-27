葉姓及高姓兩名拖吊車司機，將2輛已無法正常行駛之車輛運送至野人谷並擺放佯裝為車禍現場，兩名拖吊車司機隨即藏匿在500公尺外，俟陳姓及江姓車主完成車禍報案後，再由兩名拖吊車司機將車輛拖回原出發地。（簡銘柱翻攝）

拖吊車司機將車輛拖回原出發地。（簡銘柱翻攝）

大安分局日前接獲保險公司報案，稱一名陳姓福斯車主及另名江姓賓士車主疑似製造假車禍欲詐領超額險之保險理賠，警方遂根據線索將兩名車主、一名車廠老闆及兩名拖吊車司機共5名共犯逮捕歸案。

大安分局表示，偵查隊接獲報案後，立即成立專案小組，根據保險公司提供之線索，循線調閱監視器影像，查出陳姓福斯車主與江姓賓士車主因無力負擔高額修車費，遂聽從位於新北市板橋區某顏姓車廠老闆之建議，並聯繫葉姓及高姓兩名拖吊車司機，將2輛已無法正常行駛之車輛運送至野人谷並擺放佯裝為車禍現場，兩名拖吊車司機隨即藏匿在500公尺外，俟陳姓及江姓車主完成車禍報案後，再由兩名拖吊車司機將車輛拖回原出發地。警方蒐證完確後，兵分多路持臺灣新北地方法院核發之搜索票、拘票，將上述5名共犯逮捕歸案，訊後警方依涉嫌加重詐欺、使公務員登載不實等罪名移送新北地檢署偵辦。

為打擊不法詐欺行為，維護金融保險市場之穩定與平衡性，避免不肖份子持續性且有計畫地詐領保險金，大安分局將持續針對不法行徑進行追查，同時呼籲民眾切勿心存僥倖，因貪圖保險金而向警方謊報假車禍詐保，將面臨詐欺、偽造文書等刑責。