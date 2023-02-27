新北市捷運新店站一名65歲蔡姓婦人，本月19日見殘障廁所放置他人遺失背包，竟萌生貪念，侵占背包內的現金，沒想到丟棄在垃圾桶內的背包被站長發現，當她在站外等候朋友時，立即被員警認出，馬上因侵占遺失物罪嫌遭法辦。

捷運警察隊表示，44歲李姓女子報案稱，黑色背包半小時前遺忘在捷運新店站內廁所，站長恰巧在站外廁所拾獲，立即發還給李女，當她清點時發現背包內財物消失不見，站務人員轉報捷警調閱相關監視器，看到身穿綠色外套的蔡婦拿走背包，人恰巧在捷運站外廣場，警方立刻向前盤查，蔡婦一開時還裝傻說「幹嘛！幹嘛！」之後自知難逃，主動交付所侵占之物，全案依侵占罪嫌移送法辦。

李女遺失黑色背包內的2支手機、4000多元現金、證件以及金融卡，當她急著向站務處詢問時，員警在站外廣場發現相同特徵的婦人，經盤查蔡婦坦承侵占財物後丟棄背包。

捷運警察隊統計去1月至今年系統內發生之侵占案件總計110件，約占捷運系統內刑案比例25.7％，捷運警察隊呼籲，搭乘捷運的旅客應注意隨身物品，如廁後應注意隨身背包是否還在身邊，避免貴重物品遺失。