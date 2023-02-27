春暖花開，萬物甦醒，螢火蟲陸續現蹤，花蓮縣一年一度的螢火蟲季將在3月開跑，賞螢熱點的大農大富平地森林園區於3月11日至4月9日開放賞螢，鯉魚潭則在4月7日接棒辦理系列活動，和民眾一同探索期間限定的螢河世界。

花蓮縣內的螢火蟲每年約在2月底、3月初由南往北陸續現蹤，光復鄉大農大富平地森林園區及壽豐鄉鯉魚潭因腹地大，夜晚較無光害，是縣內主要的賞螢熱點，不過大農大富因緯度較低，賞螢活動通常都會比鯉魚潭早1個月辦理。

花蓮林區管理處副處長王怡靖表示，大農大富近日已陸續監測到螢火蟲的身影，雖然今年出現的時間較晚，但在評估範圍內，今年賞螢活動將如期在3月11日至4月9日辦理，內容與往年大致相同，平日每晚有3梯次生態導覽，每梯次建議在20人上下，假日則會視情況增加導覽梯次。

不過，大農大富園區晚間除能賞螢，也是觀星好去處，因此花蓮林管處今年將持續辦理「銀河螢河」觀星系列活動，日期為3月17日、18日、24日及25日，讓民眾在林間體驗「銀河」與「螢河」的雙視覺饗宴。

花蓮林管處確保賞螢導覽品質，活動採付費制，周一至周四的平日票價為230元，周五至周日及連假票價則為300元，縣民社福票價分別為180元及230元，且每周五、周六與連續假日，則有提供花蓮市區直達園區的賞螢專車服務。

花蓮縣賞螢熱點的鯉魚潭將在4月7日至5月6日辦理系列活動。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

王怡靖另提到，位在鯉魚潭附近的池南森林遊樂園區今年也有賞螢活動，不過期程較晚，為3月31日至5月6日。鯉魚潭遊憩區的賞螢活動則預計在4月7日至5月6日辦理，3月中旬開放報名。

由於螢火蟲近年出現的時間愈來愈晚，恐與氣候變遷有關，王怡靖坦言，綜整這幾年轄內螢火蟲狀況，確實有愈來愈晚的出現的趨勢，但影響因素有很多，包括氣候變遷或綠地環境等，林管處未來將透過相關計畫觀察，盼能找到真正的原因。