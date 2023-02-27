香港28歲名媛蔡天鳳遭殘忍殺害碎屍烹煮，心狠手辣的前夫一家人全被捕，該以駭人聽聞的社會案件，不但震驚兩岸三地社會，竟也波及電視劇《愛·回家之開心速遞》，網友要求該劇別再宣揚「夫憑妻貴」，直指：「豪門童話都是騙人的！」

蔡天鳳雖與前夫離婚，但仍承諾照顧前夫及其家人，不但照顧起居飲食，亦聘用前夫哥哥做私人司機。豈料，善意並沒有換來回報，前夫一家竟因謀取億元的家產而痛下殺手，還以相當殘忍的手法殺害，震驚外界。事發過後至今尚未平息，此事也波及到有類似情節的電視劇。

無綫（TVB）處境喜劇《愛·回家之開心速遞》，劇中角色「送水輝」許家傑戀上「大小姐」林淑敏的故事情節，並有句角色台詞：「娶個有錢老婆就可以夫憑妻貴。」這段劇情線與台詞遭網友們憤怒抨擊：「不要再宣揚夫憑妻貴了」

《愛·回家之開心速遞》劇照，圖為角色許家傑戀上大小姐林淑敏的故事情節。(圖/微博)

有網友表示：「結合香港的名媛案，奉勸各位女生千萬不要找家庭條件相差太遠，因為你永遠不會知道人心有多麽陰暗和險惡，這是婚姻不幸的源頭，千萬不要被電視劇蒙蔽眼睛，以為真的有所謂的豪門童話，都是瞎扯的。」

有網友在社群平台怒轟港劇《愛·回家之開心速遞》，要求別再別再宣揚「夫憑妻貴」。(圖/小紅書)

貼文一出，網友紛紛回應：「好心未必有好報」、「送水輝最噁心的是住龍家吃龍家，但是大龍生去大小姐家住的時候竟然想趕人家走。」不過也網友有緩頰「這是兩碼事，看劇的別太認真。」