貓咪柔軟的身軀讓牠能在各種狹小空間中來去自如，常有人戲稱「貓咪是液體」。不過，台北市動物保護處日前接獲一起貓咪救援案件，原來是私闖民宅的貓咪不慎誤入抽風扇的固定鐵架，因而受困無法動彈，所幸住戶即時通報動保處救援，貓咪才能脫困。

動保處18日晚間接獲民眾通報，「我家廚房闖入1隻貓咪，貓咪可能因為太緊張，卡在廚房的抽風扇上，我不知道怎麼辦，請你們幫幫牠」，使得話務人員以為貓咪被扇葉困住，但看過民眾提供照片，才發現貓咪的身體直接穿過抽風扇固定鐵架，上下不得。

動保處說，救援人員抵達現場後，發現抽風扇固定鐵架內仍存有縫隙，只是貓咪太緊張，一直想要往前衝，可因為後驅較大，無法穿過抽風扇的固定鐵架，於是救援人員先安撫貓咪情緒，待情緒穩定後，貓咪便順利地從抽風扇固定鐵架上退出來。

救援成功的貓咪現已被安置在北市動物之家，完成絕育手術後，便能開放民眾認領。（北市動保處）

動保處表示，貓咪脫困後已安置在台北市動物之家，雖然牠對陌生環境還有點緊張，但經過動保處獸醫師檢查，現在健康狀況良好，是個虎斑白花紋可愛的女生，完成絕育手術後就能開放認養，如果有興趣帶貓咪回家的民眾，可至台北市動物之家認養。

動保處指出，春天即將到來，正是動物出沒、育雛繁殖的高峰期，動物習性喜歡鑽到狹窄或隱蔽的角落棲息，住家院子或停在路邊的車底、車引擎蓋都是貓咪或小動物習慣躲藏的地方，建議民眾開車前看車底、拍打引擎蓋以提醒動物離開。

若發現任何動物需要救援時，請立即撥打動物保護專線1959通報，動物救援隊將在最短時間內出動，救援動物全年無休，24小時不打烊。