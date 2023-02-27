228連假今天上午中部氣溫雖偏低，但沒有下雨！麗寶樂園渡假區指出，園區上午有許多民眾一早排隊購票入園，麗寶推出12歲以下只要99元特殺優惠，加上附近景點泰安櫻花盛開，粉紅風暴襲捲，吸引全台各地遊客連假來到台中后里出遊，賞櫻花、玩樂園、逛OUTLET。

探索世界228連假起推出全新劇場「雷雷的奇幻歷險記」，包含高空特技、舞蹈、雜耍等演出。(麗寶樂園提供)

麗寶樂園表示，即日起也推出全新劇場表演「雷雷奇幻歷險記」，包含高空特技、舞蹈、雜耍等豐富表演內容，旅遊潮開始復甦的第一個228連假；麗寶樂園渡假區預估有望迎來20萬的人潮，比去年同期成長5-6成。新冠疫情逐步解封後，旅遊商機復甦。

麗寶樂園228連假期間，祭出12歲以下99元優惠，吸引不少親子家庭入園。(麗寶樂園提供)

麗寶樂園指出，228連假期間祭出12歲以下99元優惠，吸引不少親子家庭入園。來自台北的旅客表示，今日揪團帶了3個家庭來麗寶樂園，要挑戰搶救地心與密室逃脫，上午7時許出發只有在新竹段塞車，其餘路段車況順暢。

來自南投的張小姐說，這次剛好可以用12歲以下99元優惠，幫小朋友過生日，特別與朋友共兩個家庭一起出遊，但天氣很冷，所以大人小孩都全副武裝、穿上保暖的衣物來玩樂園。

228連假不少遊客，專程前往體驗全新園區「熊大的麗寶小鎮」。(麗寶樂園提供)

台中的李小姐表示，她與兩個小孩都特別喜歡LINE FRIENDS，所以今天專程來體驗熊大的麗寶小鎮，原本擔心連假出遊的塞車車潮，所以今天也特別提早出門。