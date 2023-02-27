屏東縣消防員蕭翰隆26日值勤公墓打火勤務時，意外被重達五噸的水廂車壓傷，送醫後搶救無效，深夜送回家中，親友透露，3個月前才舉辦婚禮的他，全家仍沉浸在喜事氣氛中，無奈遭遇憾事，家人情緒大受打擊，盼外界不要過多打擾。

38歲蕭翰隆從事消防員多年，數年前從台中調回故鄉恆春消防分隊，一月轉為內勤安檢工作，屏東工作期間認識現在的妻子，交往多年的兩人，三個月剛舉辦完婚禮，沒想到發生這起憾事。

根據屏縣消防局統計，光這兩天公墓火警就發生多達33起，恆春落山風甚大，造成火勢擴大延燒數處，支援公墓火警的蕭男前往一處火點，抵達停車並拉起手剎車後，下車查看火勢並準備置放輪檔，瞬間小型水箱車突然向前滑動，當時他站在車輛右前方，來不及反應，即被車輛壓在右前輪下方。

現場其他消防員發現，隨即將車輛後退救出，並由現場民眾開休旅車協助送往恆春旅遊醫院，一度沒有生命跡象，後來搶救後恢復心跳，但昨晚9時50分家屬同意不再急救，讓消防員維持生命徵象返家。