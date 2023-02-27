3月6日起校園室內口罩令鬆綁，教育部近日發文給大專院校指出，從當日起，學校宿舍室內空間場所除照護宿舍外，得自主佩戴口罩；另若學校考量教學活動需求，得經與學校師生充分溝通並取得共識後，自行決定是否採取佩戴口罩措施。

教育部表示，指揮中心已從2月7日起進行「0＋7自主防疫指引調整」，取消原入境當日或自主防疫第1天或匡列為接觸者當天以快篩試劑進行快篩、以及外出須有2日內快篩陰性結果之規範，改為「自主防疫期間如出現症狀再使用家用快篩試劑篩檢」。

另3月6日起，教育部將配合放寬各級學校校園室內戴口罩規定之防疫政策，實施室內口罩鬆綁措施，惟校園內健康中心或公共運輸工具（ 如校車、接駁車）內，依規定仍應佩戴口罩。

教育部表示，學校針對特定場域（如實驗室、工作室或餐廚等）或部分課程(如餐飲實作課、生化實驗課等)，依其性質原本即自行訂有應佩戴口罩之規定。

教育部指出，若學校考量教學需求，經與校內師生充分溝通取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，自行決定採佩戴口罩措施。