嘉義一名林姓男子因在家門前擺放三角錐與鄰居起糾紛，警方到場處置時，向林男解釋擺放三角錐恐是路霸行為，林男便情緒失控意圖動手打鄰居，並咬傷調停的警察，遭到起訴。嘉義地院審結，依妨害公務、傷害等罪，判處林男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，林姓男子2022年1月3日晚間因在家門前擺放三角錐一事，與吳姓鄰居起口角，警方到場處理時，勸諫林男若在家門前擺放三角錐，恐形成路霸行為，林男聞言便情緒失控亂踢吳男家門前的物品，員警見狀打算進行壓制管束，未料林男卻出手拉扯、咬傷員警，導致員警佩戴的眼鏡、密錄器掉落，頭部及左手受傷，事後林男依妨害公務罪遭到檢方起訴。

對此，林男辯稱，遭到員警壓制管束時，的確有掙扎，但否認涉犯妨害公務，稱自己只是因為掙扎而做出自然反應，沒有攻擊員警，也沒有張口咬員警，僅是咬自己的手。

嘉義地院審理時，法官勘驗員警密錄器，發現林男遭到員警壓制時，的確出手抓住員警的衣服左手臂，員警也因此重心不穩跌倒，顯見林男的確有意撂倒員警，非單純掙脫員警壓制管束的自然反應，審酌後，依妨害公務、傷害等罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。