總統府資政辜寬敏今早辭世 享耆壽97歲 @ChinaTimes ​

總統府資政暨台灣制憲基金會董事長辜寬敏27日上午辭世，享耆壽97歲。民進黨今早表示最深的哀悼與不捨，辜寬敏的貢獻和精神，會常存在台灣人心中。黨主席賴清德也將安排前往弔唁。

民進黨指出，辜寬敏是民進黨資深黨員，為黨奉獻心力，一起為台灣奮鬥。他一生對台灣主權的推動不遺餘力，甚至為對抗威權流亡海外。辜寬敏回台後更創辦刊物、成立智庫宣揚台灣意識，不僅勇於對政府提出針貶，對台灣民主化的進程更是貢獻良多。他一生堅持台灣精神的貢獻會永存台灣人心中。