28歲龍舟天菜陳俞安，本月16日騎機車行經桃園區文中路與國際路口，墜落14米深的汙水道地下管線工程坑洞身亡，今天舉辦告別式，許多他的戰友、學生帶著划槳送他最後一程，陳俞安媽媽更是悲痛，直呼政府對於相關公共工程一定要做好安全措施，不要再傷任何一個父母的心，也不要等到小孩都死了才知道要反省。

龍舟天菜陳俞安今天舉辦告別式，親友悲痛不捨送他最後一程。(呂筱蟬攝)

在2018年亞運參加輕艇龍舟項目獲得2金1銀的國手陳俞安，16日清晨5時許騎車行經桃園市桃園區國際路二段、文中路口，不慎連人帶車撞破下水道工程護欄和圍欄，摔入深達14公尺的施工坑洞內，直到5個小時後才被發現救出，仍回天乏術。今天告別式上播放陳俞安生前參加龍舟訓練、比賽的照片，靈堂上家人也使用陳俞安划著船艇帥氣的照片，除了親友外，許多他的戰友及學生們都出席，有的低頭不語有的不斷啜泣，不捨這麼優秀的龍舟選手、教練及戰友離大家而去。

陳俞安的媽媽悲痛表示，兒子的功課已經完成，會放手讓他走，希望兒子在天上當快樂天使，戰友們最後也會舉槳送他最後一程，大家也說好之後的比賽會一起奮戰到底。她說，對於公共工程相關意外，希望她的兒子是最後一人，不要再有第二人，不是每個父母都能放得下，因為小孩都是身上一塊肉，希望之後不要再有類似情形發生，不要再傷任何一個父母的心。

龍舟天菜陳俞安今天舉辦告別式，親友悲痛不捨送他最後一程。(呂筱蟬攝)

她也說，希望公共工程政府一定要做好相關防護措施，不要害無辜的人受傷，也不要等到小孩子都死了才知道要反省，如果一開始就相關防護都有做好就不會有人犧牲，也就不會有這麼多人傷心，希望政府單位一定要監督到底。