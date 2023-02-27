桃警為保護行人強力執法，除加派員警現場攔停舉發並即時教育導正違規人觀念外，也設置未禮讓行人執法設備全天候取締。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

台灣交通亂象惡名昭彰，不但被美國CNN封為「行人地獄」，連瑞士外交部也點名台灣駕駛「具攻擊性」，桃園市交通警察大隊為保護行人，強力執法，並在桃園火車站前等人潮熱點導入科技執法，24小時不間斷取締，今年以來已揪出814件未禮讓行人，是去年同期167件的近4倍。

桃園市交通警察大隊統計，今年元旦至2月26日，「車輛不停讓行人」及「行人違規」已舉發814件，較去年同期舉發167件，增加387％，為了改善行人用路安全，針對重點交通執法部分增加「加強路口執法」項目，在易發生行人事故的地點，加強編排勤務攔查取締。

像是中壢區中山東路二段與幸福街口、新中北路與榮民路口及平鎮區金陵路二段1巷口等，是桃園市轄內易發生行人事故的地點，警方加強編排勤務，由員警站崗現場取締車不停讓行人違規，另外行人未依規定穿越道路等違規也會加強執法，並即時教育導正違規人觀念。

除員警現場攔停舉發外，交大也在2路口增設科技執法，全天候自動偵測不停讓行人違規，桃園巨蛋前的「桃園區長壽路與三民路口」，是交通複雜的五叉路口，去年7月設置首月，單月取締近百件，之後墜崖式銳減，至今每月不到10件，成效佳。

另外桃園火車站前的「桃園區中正路與復興路口」，去年10月開始執法，也從每月逾百件大減3成，如今每月平均約40件。警方指出，未禮讓行人科技執法，以「距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內」，以及「前懸已進入行人穿越道上」為取締認定基準，全天候防制危害行人安全違規行為，目前也在評估擴大辦理。

警方提醒用路人，遵守道路交通標誌、標線及號誌指示，以改善道路交通安全，防制行人交通事故發生，未停讓行人將挨罰1200至3600元，呼籲一起洗刷行人地獄惡名。