國民黨智庫資深顧問趙春山分析總統蔡英文訪美可能性。（資料照,陳怡誠攝）

日媒《產經新聞》日前報導，總統蔡英文可能於今年8月之前訪問美國，外交部則澄清，並稱關於總統近期訪問美國的各種說法與報導都屬揣測，且與事實不符。對此，國民黨智庫資深顧問趙春山直言，蔡訪美的「可能性不大」，且此議題的主權不在台灣，要看中美。

趙春山25日在《董事長開講》節目中指出，這次訪問有幾種可能性，包括像前總統李登輝一樣到學校演講或美國國會邀請演講。趙春山說能否成行攸關美國國會跟白宮之間角力以及中美之間角力，而此事的主權不在台灣，能否化為事實，要看中美。

趙春山直言，蔡英文訪美的可能性不大，並認為台灣或美國要去評估代價，美國要看付出什麼代價，且中美間競爭又合作，若搞這一齣將來怎麼合作？趙春山也以馬習會為例，並表示任何外交行動，事前一定是秘密作業，否則消息外洩恐破局。

吳子嘉在同個節目中則強調，「這件事情是民進黨故意造謠」，並認為日媒做球給台媒，讓外界以為蔡英文要訪美。吳子嘉說蔡英文怕跛腳，因賴清德賴在4月12日以前或3月12日登記參選總統，且同額登記情況下，3月中就會變成民進黨2024總統唯一參選人。吳子嘉說在兩個太陽的情況下，據權力的邏輯，權力馬上會往賴清德身上傾斜。吳子嘉說該消息一放出來，他一看就知道是騙人的。

針對蔡英文訪美的消息，網友認為「美國國會那麼挺台，還需要搞這些方案？」、「執政末期搞歷史定位」、「若是真的，表示美國很想引誘中共開戰 」、「又再引戰，不顧人民死活」、「美國就是在把小英變澤倫斯英」、「小英訪美最後只會弄巧成拙」。