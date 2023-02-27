總統府資政辜寬敏今早辭世 享耆壽97歲 @ChinaTimes ​

台獨大老、總統府資政辜寬敏今上午辭世，享耆壽97歲。民進黨立委許智傑感念辜寬敏昔出錢出力，對民進黨、對台灣都功不可沒；民進黨立委郭國文表示，辜寬敏一生堅持台灣的主體性，「接下來我們的責任更重」；民進黨立委蔡易餘則強調，未來台灣的民主自由，他們將會繼續傳承下去。

國民黨文傳會主委洪孟楷今對此則表示，死者為大，願他安息，也希望家屬節哀。

蔡易餘表示，辜寬敏曾經跟自己說「為、不、無不為」，他認為即便對自己不利，但只要是對的事情，該做的還是要去做，2012年自己代表民進黨初次參選立委時，辜資政也毫不猶豫資助參選，那時也與辜有許多互動，他常勉勵身為台灣的一份子，年輕人一定要秉持民主自由精神為台灣奉獻。他強調，謝謝辜寬敏奉獻一生的堅持，勇往直前愛台灣，未來台灣的民主自由，他將會繼續傳承下去。

許智傑表示，非常感謝辜寬敏國策顧問長年對台灣的付出，在民進黨最困難的時候辜寬敏前輩出錢出力，協助民進黨走出困境並順利重返執政，辜寬敏對民進黨、對台灣都功不可沒，他的離開，讓我們感到感恩與不捨。