總統府資政辜寬敏今天上午辭世，享耆壽97歲。台南市長黃偉哲得知後，在臉書表達追悼之意。黃偉哲表示，明天是228事件76周年，辜老於今天辭世，提醒著我們，轉型正義是一條漫長的道路；守護台灣更是需要世世代代一棒接一棒的志業。

黃偉哲指出，今天在跑行程中，聽聞辜老辭世，心中萬般不捨。去年10月才剛錄影片祝壽，如今卻已無法再向辜老就教，無比遺憾。

黃偉哲認為，辜老一生堅定為台灣，無論是早年在日本擔任台灣青年會委員長，出資協助《臺灣春秋》、《日本文摘》、《臺灣青年》等刊物為台灣發聲，或是晚年成立台灣制憲基金會，推動國家正常化，台灣，一直是辜老念茲在茲的故鄉與深愛的家。

黃偉哲強調，明日是228事件76周年，辜老於今日辭世，提醒著我們，轉型正義是一條漫長的道路；守護台灣更是需要世世代代一棒接一棒的志業。「願辜老安息，我們會繼續努力，為台灣」。