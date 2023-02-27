九族文化村櫻花季吸引爆量旅客前往賞櫻，園方昨（26）日上午10時15分就在臉書粉專公告，園區已滿，呼籲旅客改往附近景點旅遊，一名男網友表示，今日一早7點多就開車抵達九族文化村，沒想到已有不少車在排隊等待入園，他將景象PO上網，引發網友討論，不少人看到排隊的車流直呼「太誇張」，結果今早10時九族再度發出客滿公告，請遊客別再來。

原PO今（27）日於臉書社團《爆廢公社》上傳一張照片指出，一早7時15分抵達九族文化村入口，園方開放3個車道入口供旅客入園，當時每個入口都已經有不少車正在排隊等待入園。

原PO今日抵達九族，已有大量車潮等待入園。（圖／翻攝自爆廢公社）

根據原PO的照片顯示，他的前方至少有6台車，後方也還有一長串的車，完全看不到盡頭，照片曝光讓網友留言，「好驚人」、「那麼早就在排隊」、「真的好誇張」、「早上7點排隊，頭花是嗎？」、「連假去那邊真的想不開耶」、「聰明的人前一晚直接到園區前車宿」、「大家早早起床去排隊看櫻花盛開」。

九族文化村今日又緊急在臉書呼籲遊客別再前往。（圖／翻攝自臉書粉專）

由於九族文化村正逢櫻花季，又剛好碰到228連假，吸引不少遊客前往賞櫻。園方昨（26）日在臉書粉專發文表示，上午10時15分遊客已達80%，建議遊客轉往其他地方遊玩；不料今日才開園半小時，粉專又再度發文提醒，今上午10時停車承載量已達8成，為維護遊客品質，呼籲遊客改往附近景點。