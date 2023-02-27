南投縣魚池鄉九族文化村栽種5000多棵櫻花，每年櫻花季總是吸引2、30萬人入園賞花， 228連假期間恰逢八重櫻、吉野櫻滿開，而富士櫻花況也約八成，昨、26日上午11時，業者宣布園區客滿，今、27日更誇張，遊客擔心無法入園賞櫻，天未亮已開著車在門口等待入園，也者為了舒緩車流，破天荒提早2小時讓遊客入園，上午10時許也宣布客滿。

228連假第3天更誇張，遊客擔心無法入園賞櫻，天未亮已在門口等待入園。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

九族文化村經理黃瑞奇表示，228連假第1天，湧進1萬2千多人入園賞櫻花，第2天上午10時就接近客滿，累計湧入約1萬8千人，為了維護遊憩品質請遊客明日請早，沒想到今天尚未開門營業，園區外已經大塞車，為了疏解車潮，提早2小時、7時半讓遊客入園。

27日上午10時許，九族在臉書粉絲頁、Line通訊軟體、社群公告「九族園區10：00停車場承載量已達八成，建議遊客改轉往附近其他景點旅遊」，網友說：「預料之中，雲品飯店到日月潭纜車站車程只要5分鐘，昨天就開了40多分鐘。」也有人留言：「幸好我們放棄了！」

九族文化村富士櫻花況八成，遊客一早就湧進園區賞花，業者提小2小時營業，園區也在10時許客滿。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

黃瑞奇說，上午10時，園區的停車場承載量就超過八成了，為了顧及入園遊客遊憩品質，建議大家可以考慮轉往附近周邊景點。或是明天、收假日遊客數通常會比較少，再入園賞櫻。