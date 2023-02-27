台獨大老、總統府資政辜寬敏今上午辭世，享耆壽97歲。行政院長陳建仁表示，除向辜寬敏的家人表達哀悼之意，更要向他長期以來捍衛台灣主權、推動台灣本土化、民主化的貢獻表達敬意。

陳建仁指出，辜寬敏與他的父親同為「台北高等學校」校友，因為這層關係，過去與辜多有互動，辜生前對於後輩們多有勉勵，希望身為台灣的一份子，都能秉持民主自由精神，奉獻給國家社會，「願辜老先生能永遠安息，而他的精神與風骨，也必能常存人心。」