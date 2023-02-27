建設以人為本的交通環境是近年來城市交通的主軸，鄰里交通改善計畫被前台北市長柯文哲視為重要政績之一，但市議員柳采葳指出，民眾向她投訴標線型人行道畫設浮濫，位於八德路2段巷內兩側均畫設標線型人行道，但實際上使用居民根本不多，有為衝政績浮濫設置之嫌。北市交工處說，里長及地方需求會再予評估。

北市八德路巷道2側都畫標線型人行道，議員柳采葳轟為衝政績浮濫設置。（柳采葳提供／楊亞璇台北傳真）

柳采葳說，台北市2014年底時僅有310條標線型人行道，自2015年8月起推動鄰里交通環境改善計畫，透過畫設標線型人行道，改善行人通行環境，北市從2015年前的310處標線型人行道，8年內暴增1677條，截至去年底標線型人行道總數達到1987條。

柳采葳說明，畫設標線型人行道是因市區部分巷道因路幅狹窄、路面高低差等因素，無法全面布設實體人行道，導致行人通行安全無法獲得保障，因而設置標線型人行道，以提升行人專用步行空間，達成人車空間分離。

但有民眾向她投訴，標線型人行道畫設浮濫，位於八德路2段巷內兩側均畫設有標線型人行道，但實際上使用居民根本不多，疑有為衝政績浮濫設置之嫌。

柳采葳認為，畫設標線型人行道原為美事一樁，她也非常支持，但建設步行城市的過程必須是漸進式的，須顧及當地居民需求，巷弄內兩側畫設標線型人行道，雖僅需道路符合相關規定、並取得地方共識即可，但目前看來畫設似乎過於浮濫，未考慮實際需求。

柳采葳表示，許多已畫設的標線型人行道流於形式，根本沒有行人行走，或是汽、機車遍尋不著停車格位，便宜行事停放於標線型人行道上，最終淪為市府政策提款機。

柳采葳建議，市府未來畫設標線型人行道時，應考量當地民眾的實際需要，兼顧行人行走和居民停車需求，並針對過去已畫設之標線型人行道提出檢討改善計畫，如此才是兩全其美辦法。

北市交通管制工程處管制設施科長江長恩回應，八德路2段218巷為單行道，東側標線型人行道已畫設多年，西側紅線經110年鄰里交通改善計畫檢討車道寬度足夠，故再增設標線型人行道以增加行人空間，北市政策儘可能提供人行空間，以維護行人權益，里長及地方需求會再予評估。