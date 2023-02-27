2023世界棒球經典賽（WBC）將於3月8日，在台中洲際棒球場開打，吸引全世界球迷關注，美國職業棒球大聯盟也在官網中介紹台中，指台灣棒球在世界排名第2，台中洲際棒球場連續舉辦多項世界級棒球賽事，世界棒壘球總會認定台中是「世界棒球之都」。

台中市府運動局長李昱叡指出，美國職業棒球大聯盟於美國時間2月21日，在官網中專題介紹，指台中市在2013年為世界棒球經典賽首輪B組主場，睽違10年後，今年台中市將舉辦A組預賽，內容還介紹洲際棒球場能容納2萬人，且從啟用至今已舉辦許多國際賽事。

李昱叡強調，近4年內，台中市接連舉辦2019亞洲棒球錦標賽、世界12強棒球錦標賽、2022世界盃U23棒球賽等活動，今年又要舉辦世界棒球經典賽，台中市能與全球4座城市並列具舉辦經典賽的資格，是台灣、更是台中的驕傲，也讓「世界棒球之都」的稱號名符其實。

李昱叡說，市府推動「酷城市、酷運動」頗有成效，屢次成為國際焦點，2020職棒賽季，台中更創下全球首場職棒賽在台中、全球首場開放球迷入場觀賽城市、舉行首場職業運動選秀、首場中職總冠軍賽等4項第1，呼籲3月5日、6日的熱身賽，及3月8日至12日的經典賽，大家來為台灣英雄加油。