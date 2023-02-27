台灣蛋價飆上歷史新高仍一蛋難求，引爆民怨，有網友看到網傳日本蛋價比台灣便宜，竟想發「缺蛋財」，私訊日本產經新聞台北支局長矢板明夫，想請他幫忙進口雞蛋到台灣賣，矢板明夫看了傻眼 ，直呼「日本雞蛋價格最近也漲得很厲害」。

矢板明夫昨晚在臉書發文，一名網友私訊他，說看到媒體說日本雞蛋很便宜，剛好台灣缺蛋，覺得是賺錢的機會，問他可不可以幫忙從日本進口雞蛋來台灣賣，讓矢板明夫大吃一驚，表示最近日本的雞蛋價格也漲得很厲害，在日本也是新聞。去年2月雞蛋批發價是1公斤175日圓（約台幣39.33元），今年2月漲到了335日圓（約台幣75.28元），日本的農林水產大臣野村哲郎2月14日還特別為此開記者會道歉。

矢板明夫指出，1公斤335日元（約台幣75.28元）的均價，換算一下，與台灣差不多，很多日本民眾現在也深受雞蛋價格高漲之苦；他說，台灣近日網上流傳日本超市雞蛋很便宜的照片，其實仔細看雞蛋的上方貼有「広告の品」的文字，是超市為了吸引顧客，限定時間、數量，賠錢賣的「特價商品」，認為不該拿日本超市的特價品，與台灣一般商品比較。

矢板明夫說，因為俄烏戰爭、禽流感、寒冬等原因，全世界所有國家的雞蛋都漲價，遇到天災時，大家要做的是共體時艱。反而日本有不少人呼籲，最近成年人少吃一些蛋、多留一些給需要雞蛋營養的老人、病人和孩子們，覺得很暖心，「我也決定，今後一段時間，盡量少吃雞蛋。」