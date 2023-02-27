俄烏戰爭已持續1年，俄羅斯新任駐華大使莫古洛夫（Igor Morgulov）日前接受陸媒專訪時表示，近來國際局勢發生許多重大的變化，但這絲毫沒有影響到中俄兩國間的互信。而針對中方強調必須通過政治和外交途徑化解「烏克蘭危機」，他則表示尊重。

《環球時報》27日刊出專訪內容，莫古洛夫首先套用中國大陸諺語「遠親不如近鄰」說，在兩國元首的戰略引領下，俄中關係達到歷史最高水準，具有全面戰略協作夥伴關係的性質。雙方高度互信，尊重彼此利益，並在所有領域開展互利、密切的合作。不管是在疫情大流行還是「烏克蘭危機」的情況下，雙方的互信只會越來越強。

但與此同時，莫斯科和北京並沒有建立類似於冷戰時期的軍事政治聯盟。雙邊關係在許多方面都超越了這種過時的合作形式，俄中能靈活有效地維護兩國的國家利益，而不是用「主導－從屬」的方式建立「硬掛鉤」，而且雙方只會促進而不會損害任何一方的主權發展。他還表示，希望今年就能實現將雙邊貿易額提高到2000億美元的目標。

莫古洛夫指出，鑒於中國優化了防疫政策，俄方希望盡快全面恢復兩國公民的面對面接觸和來往，並掀起人文交流的新熱潮。相信未來俄中關係的前景充滿光明，道路是筆直而寬闊的，任何對雙方不懷好意、想要離間俄中友誼的人，都不會得逞。

談及中方在俄烏戰爭中採取的立場，莫古洛夫表示，從衝突加劇開始，中方就採取了平衡的立場，強調必須通過政治和外交途徑化解危機，尊重有關各方的領土完整及合法的安全利益。俄方尊重這一立場。針對「烏克蘭問題」，中國領導人建議遵循「四個應該」和「四個共同」，中國朋友還就防止烏克蘭出現大規模人道主義危機提出了「六點倡議」。

面對歐洲表示希望減少對俄羅斯能源的依賴，俄羅斯未來是否會尋求與中國進行更多的能源合作，在外交上「轉向東方」？莫古洛夫強調，俄國原則上不會將該領域實際合作的問題政治化，與中國大陸的合作是建立在相互尊重和互利共贏的基礎上，而歐洲毫無根據地指責「俄將能源出口作為武器」，並完全改變了碳氫化合物的進口機制，最終為此付出代價的是歐洲企業及普通民眾。