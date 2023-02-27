今天是228連續假期第3天，蘇花路廊上午整體運行順暢，不過北上車潮有逐漸增加趨勢，公路總局依照過往連假交通趨勢研判，午後崇德地區將陸續湧現北返車潮，全日約1萬15000輛，籲請用路人提前規畫行程。

公路總局四工處指出，昨是228連續假期第2天，蘇花路廊整體順暢，宜蘭往花蓮全日南下車潮共1萬168輛，花蓮往宜蘭北上則是8685輛，整體交通量較去年同期增加3成以上。

公路總局四工處表示，今天上午蘇花路廊整體運行順暢，南下與北上每小時交通量維持約300至400輛，不過北上車潮有逐漸顯著趨勢。截至上午10時，宜蘭往花蓮南下方向累積車流量為2364輛，花蓮往宜蘭北上方向為1622輛，上午9時南下最高量為每小時462輛；旅行時間部分，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下約74分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改約79分。

不過公路總局四工處依過往連假交通趨勢研判，今天蘇花路廊車流將呈現南北反轉趨勢，預估午後崇德地區將湧現北返車潮，整天北上車流量近1萬5000萬，明天收假日則是北返尖峰時段，全天北上車流量將達1萬5800輛，車多壅塞窘境將從下午1時持續深夜才會緩解，請用路人提早規話行程，避開尖峰時段。