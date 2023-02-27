普丁日前警告，俄羅斯將加強核武庫。

俄羅斯總統普丁昨（26）日指控西方要「瓦解」俄羅斯，恐讓俄羅斯民族消失，淪為一個個小國。另外，在宣布俄羅斯暫停參與美俄核武管控條約後，普丁昨日也宣告，將進一步「考量」北約國家的核武能力。

綜合俄羅斯衛星通訊社、美聯社、英國《衛報》（The Guardian）等報導，俄羅斯國營電視台俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）昨日播出普丁22日預錄的專訪內容，普丁宣布，將進一步「考量」如法國、英國等北約國家的核武能力。普丁上周才在烏克蘭戰爭一周年演說上宣布，暫停參與美俄於2010年簽訂的「新戰略武器裁減條約」（New START），這是美俄間唯一僅存能限制兩國軍備競賽的重大軍備管控條約。

普丁昨日表示，他採取這項行動是為了「保護我們的國家」，「確保安全及戰略穩定」，「在今天的情況下，當所有領導的北約國家都宣布主要目標是造成我們戰略失敗，讓我們的人民受苦，我們怎麼能不考量他們的核子能力？此外，他們提供給烏克蘭的武器價值達數百億美元。」

普丁並未在訪談中說明他如何「考慮」美國以外的北約國家核武庫。

另外，普丁也指控西方企圖「分裂」俄羅斯，「他們的目標是解散前蘇聯及其根本－俄羅斯聯邦」，他警告，一旦西方計畫得逞，俄羅斯民族恐不復存在，「如果這條路成真，我認為許多俄羅斯人的命運可能會出現戲劇性轉變，我甚至不知道俄羅斯民族是否能以現在的形式存在。」

「屆時將會出現莫斯科人，類似烏拉爾人等等」，他稱俄羅斯可能分裂成地區族群。

華盛頓智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）分析，俄羅斯人生存受威脅一直以來都是普丁喜歡宣稱的主題，「對他來說全和保護有關，他相信西方正在攻擊俄羅斯世界，而烏克蘭人是俄羅斯世界的一部分。」

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員希爾（Fiona Hill）評論，普丁多次提及核武，是因為他知道這是「終極心理武器」，「核武在政治上非常有效。」