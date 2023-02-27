27日是228連假第3天，國道高速公路除了可能出現的返鄉後回家車潮之外，有更多民眾想趁著今天難得出現的豔陽天出遊，但國道1號高速公路湖口至新竹段中午之前就出現紫爆狀況，南北向車速都在10幾公里至40幾公里，有急事的用路人可要留意是否避開並使用替代道路。

228連假第3天，國道1號湖口至新竹路段，中午之外就出現紫爆的多車路況。（摘自1968／陳育賢新竹傳真）

國道1號高速公路南向湖口至新竹段，今天上午在9時過後就開始出現車潮，除了返鄉後首波回家的車潮之外，不少民眾更是見到此波強烈冷氣團帶來多日的陰雨溼冷天候後，好不容易出現的溫暖豔陽天，因此趁此出遊，不過原本還好都有每小時40至50公里的橘色燈號，但在過了10時之後就出現了約30公里的紅色燈號。

北上原本車流少，但在過了10時之後突然湧入大量北向車潮，尤其竹北至湖口段更出現僅有10幾公里的紫爆燈號，過了11時後稍微緩解，但仍是30公里的紅色燈號，用路人要多留意。

國道6隊竹林分隊警員也特別在連假期間，在關西服務區內加強巡邏、守望、交通安全及預防犯罪宣導。（國道6隊警方提供／陳育賢新竹傳真）

而國道6隊竹林分隊警員也特別在連假期間，在關西服務區內加強巡邏、守望、交通安全及預防犯罪宣導，提供用路人即時服務與受理案件，如遇有治安、交通或急難救助時，能立即施予協助及救護，以提升用路安全並增進警民良好互動關係。

紅斑馬巡邏車也會在壅塞路段待命，一旦發生事故或緊急狀況，立即處理及排除，恢復交通順暢。

國道6隊竹林分隊警員也特別在連假期間，在關西服務區內加強巡邏、守望、交通安全及預防犯罪宣導。（國道6隊警方提供／陳育賢新竹傳真）

國道6隊並提醒用路人務必要養足精神，勿疲勞駕駛與酒後駕車，進入服務區注意自身財物保管，上路前大、小朋友繫好安全帶，開車時勿違規使用手機，隨時注意前方動態，上路前可先用手機打開1968App或高速公路局網站了解管制措施及即時路況，事先規畫路線。