南投縣仁愛鄉女登山客扭傷，空勤總隊火速救援後送就醫。(空勤總隊提供)

南投縣仁愛鄉女登山客扭傷，空勤總隊火速救援後送就醫。(空勤總隊提供)

南投縣仁愛鄉女登山客扭傷，空勤總隊火速救援後送就醫。(空勤總隊提供)

南投縣仁愛鄉女登山客扭傷，空勤總隊火速救援後送就醫。(空勤總隊提供)

南投干卓萬群峰女登山客扭傷 黑鷹直昇機吊掛救援

228連假4天是登山露營的好時機！一名20多歲的張姓女登山客，於南投縣仁愛鄉因腳部扭傷無法行走，空勤總隊第二大第三隊獲報後，今天上午動員NA-702黑鷹直昇機，前往吊掛救援，並降落在南投縣日月潭九龍口落地點，由南投縣消防局救護車後送救醫。

「救人如救火！」空勤總隊指出，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天上午7時25分，接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行南投縣仁愛鄉干卓萬群峰三叉營地女登山客扭傷救援任務。

空勤總隊接獲令後，立即派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-702號機執行任務，待命機組員接獲任務後，於上午7時50分起飛定向目標區，8時12分到達目標區開始搜索。

空勤人員於上午8時：15分，開始進行吊掛作業，由特搜隊員出艙執行吊掛，8時23分吊掛完成，起飛定向日月潭九龍口落地點，8時35分落地，20多歲的張姓女登山客交給南投縣消防局後送醫院後，飛返回台中清泉崗駐地，任務圓滿完成。