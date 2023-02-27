《旺好運》運勢專欄指出，2023年運勢好轉的前5名星座依序是水瓶座、雙魚座、摩羯座、天秤座、牡羊座，其中第1名的水瓶座近期將迎來人生轉捩點，且更願意面對挑戰，讓更多人看見他們的能力，且愛情運也不錯，有機會遇到心靈契合的另一半。

▍第五名：牡羊座

牡羊座在2023年可好好經營人際關係，不管是上班族還是自行創業，都會因貴人出現，讓工作事業變得更順利。

▍第四名：天秤座

天秤座在2023年桃花將超級旺，單身者有機會在努力追求下，找到好姻緣；有曖昧對象者，將能贏得美人歸。另外他們偏財運也超級旺，買彩券或抽獎都有機會中，可好好把握。

▍第三名：摩羯座

摩羯座在2023年原本窘況的財務問題，終於得到解脫，若之前有欠款、薪水不足等問題，也可得到改善，不用再為錢擔憂，就如財神爺隨時眷顧在身邊，非常幸運。

▍第二名：雙魚座

雙魚座在2023年因人際關係的提升，做任何事情都很順遂，會發現以前常找麻煩的人不見了，對方好像性格變了一個人似的，不會像以前一樣背後捅刀，讓雙魚感覺自在，生活順心。若有想做的事，都可在下半年進行，會特別順利，越努力越幸運。

▍第一名：水瓶座

水瓶座在2023年迎來人生轉捩點，且更願意面對挑戰，容易發揮才能，讓更多人看見能力，一定要珍惜難得的好機會，創造新人生；此外，愛情運勢也相當不錯，有機會遇見與自己心靈契合的另一半。