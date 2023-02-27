儘管美中經濟與地緣政治緊張持續，從速食業的麥當勞到高端時尚品牌雷夫羅倫（Ralph Lauren），大型美企仍看好中國龐大消費市場疫情後會出現反彈而加碼投資。

「華爾街日報」報導，麥當勞今年1月底時表示去年他們在中國新開700間分店，今年打算再開900間，計劃在中國增開新店數量居各國之冠，也比要在美國國內新開店數2倍還多。麥當勞財務長波登（Ian Borden）告訴投資人，縱因COVID-19防疫限制一度讓他們在中國的業績逐年下滑，增開新店計畫仍要持續推動。

雷夫羅倫執行長盧韋（Patrice Louvet）也告訴投資人，截至去年10月的前一季度，公司開設最多新分店的國家是中國。

旗下有蔻馳（Coach）、凱特絲蓓（Kate Spade）兩大精品的「掛毯」公司（Tapestry Inc.），以及大型肉品供應商泰森食品（Tyson Foods Inc.）、荷美爾食品（Hormel Foods Corp.）也看好美式食品今後仍會受中國歡迎，都要赴中開新廠。

許多願加碼投資中國的美企屬消費面向，即便業績在清零防疫時受創，他們長期仍看好中國市場。

暫代執行長的星巴克（Starbucks）長年高級主管舒茲（Howard Schultz）本月稍早時說：「我們在中國的成長還處於開端，對此我比以往更具信心。」星巴克計劃到2025年底前要在中國增開3000間新店，疫情爆發後就沒去中國的舒茲也打算今春再次訪中。

美企在中國市場傳來利多者還有娛樂業。迪士尼公司（Walt Disney Co.）上月表示，中國核准2部漫威電影在中國上映，是2019年之後再有漫威英雄系列登上中國大螢幕。

經濟學家們對西方國家經濟下行的擔憂揮之不去之餘，對中國經濟增長預測則一片看好。高盛（Goldman Sachs）上月將中國今年經濟成長預測從5.2%上修至5.5%；中國1月份消費活動相關主要指標也都呈顯著改善。

華爾街日報本月稍早還曾披露，儘管中國偵察氣球闖入美國領空加劇地緣政治與美中緊張，但隨中國鬆綁防疫重新開放，跨國公司的高層正陸續重返中國尋求恢復往日商機。

除德國福斯汽車集團（VW）執行長布魯莫（Oliver Blume）已於1月底到2月初訪問中國，據知情人士透露，蘋果（Apple Inc）執行長庫克（Tim Cook）、輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）有意3月訪中，賓士汽車集團也表示總裁康林松（Ola Kallenius）有訪中計畫。

美國2022年自中國進口的貨品總額達5368億美元，較前一年增加6.3%，美國對中國出口也增加1.6%，達1538億美元，推升雙邊貿易額達6906億美元新高。（譯者：陳亦偉）1120227