桃園警察分局中路派出所女警陳于書，小三時因老師一句：「學柔道有糖吃！」和柔道結下不解之緣，不但培養出堅毅性格，也成為獲獎無數的黑帶三段高手，保送警大，本身是卑南族的她，在準備考試時特別返回原鄉台東教導學子柔道，盼以自身經驗鼓勵原民孩子。

來自台東卑南族的陳于書，國小3年級時，因為老師說：「學柔道有糖吃！」開始學習柔道，刻苦的訓練培養出堅毅吃苦的性格，認真勤奮讓她四處征戰都能獲獎無數，現為黑帶三段高手，並以優異成績保送警察大學84期。

陳于書在準備資格考的期間，選擇回到故鄉，到台東縣延平鄉桃源國中擔任舍監暨柔道教練，她說自己來自原鄉，身為卑南族，最了解族人離鄉背井工作的辛勞，及孩子們隔代教養的問題，希望以自身的經歷作為實證，只要努力不懈，生命總會有發光發熱的一天。

陳于書警大畢業後分發至桃園分局中路所服務，同仁常向她請教柔道技巧，提升突發狀況的應變能力，她也都大方不藏私傳授密技。

桃園警察分局中路派出所女警陳于書是黑帶三段高手，昨晚助84歲老太太返家。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

陳于書昨晚11點接獲報案，稱有老婦人在國際路上踽踽獨行，和同仁林玄評及陳柏宏立即抵達現場，幾番對話才知84歲謝老太太由蘆竹區徒步走到桃園區訪友，豈知近年道路街景變化極大而迷路，一路從中午走到深夜，累壞又瑟瑟發抖，陳于書立即將她帶返所內休息並安全護送返家。