今（27）日是228連假第3天，國道再度塞爆！上午11點多，國3甲木柵-深坑東向出現「紫爆」時速僅7公里，國3環東-南港南向更僅剩5公里，台66平鎮三-大溪端東向路段14公里。

高公局表示，今日0-5時交通量是5.4百萬車公里，是年平均平日（3.5百萬車公里）的1.5倍；截至7點，交通量9.0百萬車公里；預估今日交通量118百萬車公里，預判上午重點壅塞路段國5北向宜蘭-坪林。

昨日全日交通量121.4百萬車公里，是年平均平日88百萬車公里的1.4倍；國5交通量3.2百萬車公里，是年平均平日2.6百萬車公里的1.2倍。昨日下午車多路段包括國1北向新竹系統至竹北至晚上22點紓解、國5北向頭城至坪林路段於隔日也就是今日凌晨1點才紓解，其餘路段於晚上20點後大致順暢。

高公局表示，今日相關疏導措施包括：12-21點封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21點國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。