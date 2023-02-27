想要朝聖滿版炮杖花瀑，又怕人擠人影響出遊興致，北市公園處推薦一處搭乘捷運就可以輕鬆抵達的賞花秘境，位置就在花博圓山園區，往圓山捷運站1號出口前進，就可以發現到炮仗花熱情地綻放，在陽光照耀下，綿延的橘黃色花串布滿整個步道，伴隨微風吹拂，搖曳的身影好似喜氣洋洋的鞭炮雨，漫步其中就能感受到被花朵環抱的幸福感。

花博圓山園區藏有炮仗花廊道。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

公園處長黃淑如表示，有「黃金珊瑚」美譽的炮杖花，是春日最應景的植物，花期約為每年2月中旬至3月上旬，花博圓山園區的炮仗花步道屬秘境等級，綿長的花串美不勝收，盡收眼前的美景會讓人忘卻時間的流逝，讓人捨不得移開腳步。

花博圓山園區炮仗花橘黃瀑布景象超壯觀。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

黃淑如指出，纍纍花苞目前正陸續綻放中，攀爬的炮仗花在廊道頂端傾瀉而下，連串的花束宛若橘黃色瀑布花海，228連續假期推薦大家來此欣賞春日限定的炮仗花瀑，近距離欣賞喜氣的長筒型花朵，格外令人心曠神怡，如果時間充足，還可以順遊新生公園的台北玫瑰園，新的一年讓植物的美療癒您的身心。

炮仗花又稱炮竹花，纍纍花串好似喜慶燃放的鞭炮而聞名。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

公園處圓山所陳雅萍副主任說明，紫葳科的炮仗花，又稱炮竹花，纍纍花串猶如喜慶燃放的鞭炮而聞名，炮仗花的花語具有富貴吉祥的寓意，炮仗花屬攀緣灌木，捲鬚三裂，可當屋頂、牆壁遮蔭使用，因此常做為園藝造景用花牆及廊道綠化植物，炮仗花也屬蜜源植物，吸引蜜蜂忙碌穿梭採蜜，呈現春天生機盎然的景緻。

花博圓山園區炮仗花廊道，走過路過請不要錯過。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

公園處表示，從圓山捷運站1號出口，往圓山大草皮方向前行，就能發現超吸睛的黃色花海瀑布，沿途是平坦的路面，方便輪椅族、推車族及年長者前往賞花，春季限定花期只有短短半個多月，花都開好了，千萬不要錯過這難得的機會。