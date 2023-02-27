彰銀近年致力數位轉型、積極打造年輕品牌形象，陸續開發形象新商標，除以代表活潑熱情的新商標「柴寶」、「金妮」推展數位金融服務及行銷行動支付外，並配合客戶擁抱新興媒體之趨勢，在LINE群組、臉書及Instagram等線上平台建置專屬「彰化銀行柴寶旺旺來」頁面。

彰銀表示，透過上述方式走入民眾生活圈，即時提供客戶便捷金融服務、傾聽各方聲音及需求，展現活潑、親民新面貌。同時，也積極投入金融專利研發，如與知名肉品市場攜手合作打造「智慧金流服務平台」，解決傳統肉品市場接觸交易方式與資金周轉問題。

彰銀表示，「智慧金流服務平台」相關技術除獲得1項發明專利及2項新型專利，並取得推廣台灣Pay收單第一名肯定，可謂在多方面體現金融科技發展價值，落實數位化普惠金融精神。

彰銀表示，自2021年導入TIPS後，對銀行智慧財產管理的投入資源及產生更具效益，截至2022年底累計取得53件國內外商標及245件各式專利，逐步厚實智財根基，並透過定期教育訓練，強化員工的智財專業知識概念，向數位轉型的終極目標穩步邁進。

彰銀自創行以來已逾百年歷史，品牌價值跟進時代趨勢歷久彌新，除透過TIPS鞏固並維護金字招牌商標外，亦積極鼓勵同仁投入專利研發，進一步擴大智慧財產管理範疇。展望未來，將持續關注企業永續與公司治理最新趨勢。