香港《明報》引述消息人士報導，港府最快3月上旬調整口罩令，不排除一併取消戶外及室內口罩令，醫院和院舍則須維持佩戴。政府專家顧問劉宇隆建議盡快分階段撤銷口罩令，「澳門都解除，香港真是宜快不宜慢」。

香港仍維持口罩令，目前有效期至3月8日。消息指出，政府正研究撤銷口罩令，未必按公報指明生效日期作界線，最快3月初至中調整，可能同時取消戶外及室內口罩令，將以行政措施維持醫院及院舍等高危場所戴口罩要求。

消息人士稱，將勸告要求進入醫院者戴口罩，因該處多病人出入，認為有關要求不過分；並稱政府內部有研究如有人堅拒佩戴，可行使《醫院管理局附例》賦予權力，拒絕有關人等進入醫院為最終手段。

香港大學微生物學系臨床助理教授薛達昨於臉書撰文，建議香港大部分公共地方可毋須強制佩戴口罩，醫療場所除外，高危者於高危場所亦應佩戴。香港現具高混合免疫屏障，薛達認為口罩作用已很低；若用作應對其他呼吸道病毒，全民口罩令亦非可持續措施，且隨著天氣回暖，病毒已較難傳播。

政府專家顧問劉宇隆認為，香港可於3月先撤銷戶外口罩令，觀察一至兩周再擴至公共交通工具及室內場所，醫院和院舍則要多等一至兩個月，毋須憂慮撤令加劇病毒傳播致醫療系統不能承擔。另一政府專家顧問孔繁毅亦認為可於3月初起分階段撤令，盡量減低流感傳播，進入醫院、診所及院舍則建議佩戴。