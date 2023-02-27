總統府資政辜寬敏先生今（27）日辭世，總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統聞訊後深感不捨與哀悼，總統感念辜資政一生守護台灣主體性，奮力推動台灣自由民主、本土化的精神與貢獻，願辜資政安息，並盼望辜的家屬節哀珍重。
林聿禪表示，辜寬敏資政是推動台灣本土意識的先驅，不僅曾出版多本雜誌文物，也創建「新台灣國策智庫」及「台灣制憲基金會」，終其一生為台灣打拚，令人感佩。辜寬敏資政為這塊土地的貢獻和精神，將會永存在台灣人心中。
總統府資政辜寬敏先生今（27）日辭世，總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統聞訊後深感不捨與哀悼，總統感念辜資政一生守護台灣主體性，奮力推動台灣自由民主、本土化的精神與貢獻，願辜資政安息，並盼望辜的家屬節哀珍重。
林聿禪表示，辜寬敏資政是推動台灣本土意識的先驅，不僅曾出版多本雜誌文物，也創建「新台灣國策智庫」及「台灣制憲基金會」，終其一生為台灣打拚，令人感佩。辜寬敏資政為這塊土地的貢獻和精神，將會永存在台灣人心中。
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