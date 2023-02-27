斥資5.4億元打造的「全台最美」台南新化果菜市場，自啟用以來遊客絡繹不絕，目前已是熱門景點。市府為強化農特產品的新鮮度，將斥資1.2億元增設一座大型冷藏庫，新建工程已完成發包，預計3月底開工，2024年4月完工。

工務局表示，市政府自籌加上農糧署補助推動的「新化果菜市場建置冷藏庫工程」，構造型式為地上二層鋼筋混凝土結構物，總樓地板面積2270平方公尺，設有38間冷藏庫，1間冷凍庫，每間庫房均有其獨立的冷卻設備。

工務局認為，未來這座大型冷藏庫正式運轉後，除可就近提供市場農特產的冷藏空間，還可藉由高效能處理設備穩定產銷，進而帶動農產經濟效益及新化周邊的產業發展。

市長黃偉哲也說，台灣氣候炎熱，每到水果盛產時，經常有生產過剩的情形，為了讓水果的保鮮期更久，銷量更穩定，就需要冷藏來加強。近年農產運銷冷鏈產品需求逐年攀升，興建大型冷藏庫，除平時市場的正常果菜保鮮外，一旦出現供需失衡，也能在第一時間釋出冷藏空間，協助農民小批量出貨，延長青果保鮮期、減少青果損壞，並調節產銷，創造市府、農產運銷及攤商三贏。