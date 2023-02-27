目前澳洲通膨率來到7.8％的32年高點，澳洲央行預測要到2025年中才會降至2％

到3％目標區間。

他還指出，全球經濟正處於狹窄道路，一邊是通膨挑戰，另一邊是全球經濟放緩。大家都嘗試在這條狹隘與危險道路上摸索前進，澳洲也不例外。