香港名媛蔡天鳳的命案仍在調查中，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫於昨晚（26日）表示，警方已逮捕第5名嫌犯，為蔡天鳳前公公的情婦，雖然目前已找到蔡天鳳的頭顱和雙腳，但身軀和雙手尚未尋獲，警方也透露嫌犯5人均不配合，令調查難以進行。

綜合港媒報導，警方24日檢獲2鍋帶有人體組織的煲湯，並送至富山殮房化驗，26日在其中1鍋中發現年輕女子的頭顱，警方則初步判定該頭顱為蔡天鳳的，但真實身份需DNA及牙齒紀錄核對確認。另外，法醫還在頭顱右耳後方發現一個大約6.5公分乘5.5公分的洞，推斷為硬物撞擊造成，認為是此案的致命原因。

此外，警方26日下午在尖沙咀區，以協助罪犯之罪名，拘捕一名47歲伍姓女子，稱其為蔡天鳳前公公的情婦，並表示此案的所有相關人士均已被捕。而陸姓女子曾在娛樂場所工作，認識蔡天鳳前公公後成為情人，兩人本月還曾一同租用龍尾村單位，陸姓女子更在事發之後將蔡天鳳前夫窩藏在尖沙咀的租屋處。

鍾雅倫表示，蔡天鳳前公公、蔡天鳳前夫哥哥、蔡天鳳前婆婆及鄺姓前夫4人將於今日在九龍城裁判法院開庭，但蔡天鳳的死因仍在調查。目前研判蔡天鳳在車上遇襲，到村屋時已意識不清，死亡時間則有待確認，不過因為其他部位尚未尋獲，警也曾懷疑兇嫌想將人肉湯倒進廁所或排水溝毀屍滅跡，同時正加快搜證，但被捕的嫌犯也不合作，導致警方只能依靠情報分析，難以調查。