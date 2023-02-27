大陸駐日本大使孔鉉佑即將離任，近日分別向日本國會參議院議長尾辻秀久、眾議院議長細田博之辭行拜會。孔鉉佑表示，中日互為近鄰，無論內外環境如何，雙方都要攜手合作；中方期待與日本參眾兩院繼續加強兩國議會機制性溝通交流，為增進相互理解，助力友好合作發揮更大作用。

大陸駐日本大使孔鉉佑（左）向日本國會參議院議長尾辻秀久（右）辭行拜會。（翻攝自中國大陸駐日本大使館網站）

據中國大陸駐日本大使館網站消息，孔鉉佑表示，中日互為近鄰，無論內外環境如何，雙方都要攜手合作，為地區和世界和平發展作出應有貢獻。去年是中日邦交正常化50周年，今年又將迎來中日和平友好條約締結45周年，雙邊關係面臨改善發展新機遇。雙方應落實好兩國領導人重要共識，銘記條約精神，推動構建契合新時代要求的中日關係。中方期待與日本參眾兩院繼續加強兩國議會機制性溝通交流，為增進相互理解，助力友好合作發揮更大作用。

尾辻高度評價孔鉉佑為日中關係改善發展發揮積極作用，表示中國是日本重要合作夥伴，也是文化淵源深厚、交往歷史悠久的鄰國，雙方必須發展良好關係。日方重視與中國全國人大建立的交流機制，期待雙方利用今年締約45周年契機，進一步深化兩國各領域交流與合作。

細田充分肯定孔鉉佑克服疫情制約，致力加強日中交流合作，表示日中作為鄰國和亞洲重要國家，先後實現經濟騰飛發展，充分證明了亞洲人民的智慧和能力。希望雙方加強各領域、各層級交流互動，跨越彼此差異和分歧，推動兩國和平友好關係不斷發展，為引領地區和國際和平與繁榮共同作出新的貢獻。