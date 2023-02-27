台中市新社區是全台香菇的故鄉！新社區中和街一處香菇寮，今天清晨5時許突然發生無名火！台中市消防局獲報出動第二大隊部、東勢、新社、石岡、和平、東山、中山、潭子及北屯分隊，共計各式消防車輛20輛、消防人員49人前往搶救，火勢約1小時撲滅火勢幸無人受傷，燃燒面積約400平方公尺，財物損失尚待評估調查中。

新社區中和街一處香菇寮，今天清晨5時許突然發生無名火，台中市消防局動員前往搶救，起火原因由消防局火調人員協助調查中。（台中市消防局提供）

新社區中和街一處香菇寮，今天清晨5時許突然發生無名火，台中市消防局動員前往搶救，起火原因由消防局火調人員協助調查中。（台中市消防局提供）

台中市消防局指出，今天清晨5時54分接獲民眾報案，於新社區中和街二段203巷的一處香菇寮發生火災！消防局立馬派遣第二大隊部、東勢、新社、石岡、和平、東山、中山、潭子及北屯分隊，共20輛消防車、49名消防人員前往搶救，並由第二大隊副大隊長蔡石芳現場指揮。

新社區中和街一處香菇寮，今天清晨5時許突然發生無名火，台中市消防局動員前往搶救，起火原因由消防局火調人員協助調查中。（台中市消防局提供）

消防局說，火勢在強勁東北季風助長下，一發不可收拾，巨大火舌及濃煙於1公里外就可看到，消防隊員到場時香菇寮已全面燃燒，無人員受傷受困；消防隊員立即布線出水搶救，早上6時50分火勢熄滅。燃燒面積初步評估400平方公尺，財損待估及起火原因？正由消防局火調人員協助調查中。