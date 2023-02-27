核二廠2號機將在3月除役，經濟部長王美花表示將規劃水力發電調度，但因目前南台灣面臨缺水問題，引發外界對缺電的憂慮。對此，曾任核四工程師的國民黨台北市議員李柏毅翻出了發電佔比的數據，怒轟王美花「想唬弄百姓」、蔡政府「缺德又缺腦」。

李柏毅昨（26）日在政論節目《TVBS戰情室》直言，台灣現在不僅「缺」民生物資，政府「缺德、缺腦」的問題更是嚴重。他痛批，面對缺電議題，王美花曾掛保證不會缺電，並聲稱水力發電調度已處理好，但她卻無視南臺灣現正面臨30年來最大乾旱的狀況，想要唬弄民眾。

李柏毅接著拿出一份發電比例的圖卡，指出水力發電僅佔總發電量的1%多，然而3月除役的核二廠2號機，其發電卻占總發電量的3%。他質疑，就算台灣現在沒有缺水問題，接替核二的水力發電是否能補足發電缺口？

李柏毅直言，上述問題蔡政府一定是知情的，但王美花「照樣瞎著眼亂講」，因此他才會說民進黨政府「缺德」，他們完全不重視台灣所面臨的問題所在。