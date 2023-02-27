消息傳出，這家新老闆已是馬斯克的社交平台繼續在檢討人力，這次包括工程部以及產品部等。部分遭解雇的員工是收到電子郵件通知，有些則是無法再登錄公司電腦系統。

彭博社表示，目前不清楚究竟有多少推特員工受到波及，但消息指稱應有幾10位左右。之前，美媒The Information曾報導有50多位被裁員。對此，推特尚未公開置評。

過去幾年中，曾經透被推特買下來並成為推特一員的幾位新創公司老闆，也被馬斯克毫不留情給裁掉，像是通訊新聞新創Revue以及設計公司Ueno等。彭博社報導，這些新創公司老闆之前沒被裁員，是與配股以及其它員工福利有關。

去年，馬斯克成為推特老闆後大幅裁員約3700多位，幾乎半數員工都丟掉飯碗。專家學者認為，這是因為馬斯克花了440億美元吃下推特後，現在開始要開源節流了。

相較於美國高科技業紛紛傳出削減人力的壞消息，家居修繕DIY大廠家得寶（Home Depot）在日前卻說，將另外砸10億美元來加薪。因此，每小時的薪水已經來到15美元。

上個月，沃爾瑪已宣布將員工平均時薪提高到至少17.50美元，現在的時薪範圍則是在14美元至19美元之間。沃爾瑪指出，加薪是為了確保在市場中，用較高的薪水來吸引人才。

人力專家表示，在目前勞動力市場吃緊以及失業率又低的情況下，對這些大型美企來說，為了不讓自己將來有缺工之虞，加薪基本上是想都不要想就要去做的事。

根據統計，美國元月零售業新增3萬個工作機會，失業率僅3.4%，遠低於2021年同期高達近6.5%。路透社表示，人力對零售業來說很重要，在消費需求強勁下，沒有足夠的員工數量會影響到營運的。

以美國包括食品與飲料在內的整體零售業者，元月銷售量月增3%至6,970億美元，年增率則為6.4%。若公司想要長久經營下去，加薪就是一定要去做的，雖然會讓成本增加，但屬於一種較長期的投資。

美國另家零售大廠Target，早就在2022年2月就宣布自家薪資水準，提升至15美元到24美元之間。面對這些大型美企用實際的金錢來留住員工，專家認為，中小型美國業者將備受壓力，因為不同步加薪的話，可能員工都被搶走。