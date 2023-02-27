今（27）日是228連假第3日，公路總局預估返工車潮將出現，包含台61線鳳鼻~香山路段北上、香山~竹南路段北上、台1線水底寮~楓港路段北上、台9線南迴公路往屏東方向等4路段易壅塞；旅遊觀光景點如台2線萬里~大武崙路段、台2線福隆路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台9甲線新店~烏來路段、台3線大溪路段及台26線楓港~墾丁路段等6路段易壅塞。

公路總局表示，昨日省道車多或壅塞路段包含台61線中彰大橋、台2線萬里至大武崙路段、台2線淡水紅樹林至竹圍路段、台2乙線淡水紅毛城至淡水老街路段、台3線大溪至武嶺橋路段、台3線大湖路段、台3線梅山路段、台18線中埔路段及台1線楓港至加祿路段等；為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，西部國道客運共行駛5528班次，疏運10萬2518人，疏運人數較去年同期減少8.2％；東部國道客運路線共行駛1337班次，疏運2萬4390人，疏運人數較去年同期減少4.6％。