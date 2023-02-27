台灣房市在央行啟動升息後快速冷卻，房市專家Sway表示，高雄過去兩年因為台積電進駐推動房價飆升，但現在因科技業景氣熱潮退卻，7奈米廠已暫時延後，「領跌最明顯的就是高雄」，他透露中古屋指標宅從三字頭跌回二字頭，代表投資人先跑先贏，少賠就是賺的心態相當明顯。

Sway在臉書發文指出，高雄有不少跌價明顯、快速的社區，不少指標社區都出現約7折價格轉手的個案，有中古屋指標宅從三字頭跌回二字頭，預售屋和新成屋則尚未出現明顯修正，因為投資菜籃族喜歡的預售屋，他們還在傻傻抱緊觀望中

Sway表示，高雄因為台積電而全面暴漲，也因為台積電而領先暴跌，而這一切都是搶購導致，他舉例就像過去大家搶過口罩，現在改搶便宜雞蛋一樣，投資客也搶過台積電房，但過一陣子就知道囤貨的問題，想脫手恐怕不容易。

Sway提到，現在高雄房市冷了，而且越高總價的市場越冷，因為高總價的人知道，何時是進場跟放手的時機，縱使投資失誤，也知道錢可以在別的地方賺回來，所以賠得起也賺得回。

另根據好房網報導，台南市不動產估價師公會針對六都與新竹縣市住宅最新查價，「住家用途」實價登錄2樓以上、50坪內不分屋齡的住宅成屋中，若從行政區跌幅前10名來看，高雄市就占了5個，其中大社區下跌24.08％最多，其他包括苓雅區、新興區、前鎮區以及楠梓區，跌幅分別介於18.88％至12.19%之間。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨先前在節目《與錢同行》中分析指出，高雄房市交易近乎腰斬，年增減率達到-42.6%，她提到有部分原因是高雄房價漲太快，結果台灣房市整體不好，壓力就顯得更大。