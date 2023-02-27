一名男子發現左腳大姆指受傷，起初不在意，未包紮處理，還自行吃了女兒的抗生素藥物，但仍腳仍痛，因此就醫，醫師發現，男子的大拇指尖端發黑，指甲處還流膿，對膿液進行細菌培養後發現，竟是「多重抗藥性鮑氏不動桿菌」，是濫用抗生素長出的「超級細菌」。

收治該病患的衛福部台北醫院感染科醫師李振德表示，該男子有10年的糖尿病史，因無疼痛感，對糖尿病的病識感較低，當發現腳趾有傷口後未包紮處理、未積極治療，洗澡時也未對傷口進行防水保護，還自行吃了女兒的抗生素藥物；但藥吃完後，腳還是痛。

李振德表示，由於男子的患部嚴重，醫護人員立即採集膿液，進行細菌培養，結果發現是「多重抗藥性鮑氏不動桿菌」，這是濫用抗生素而長出的「超級細菌」，會讓原本有效的抗生素變無效，病人容易感染及引發較多副作用，嚴重可能需要截趾，所幸醫療團隊迅速清創傷口，男子保全了左腳大拇指，傷口感染也在手術與後線抗生素「老虎黴素」的共同壓制下，有顯著的改善。

李振德表示，抗生素是使細菌感染症不再高度致命，但隨著抗生素的廣泛使用，產生了具有廣泛抗藥性的細菌，新抗生素的研發速度若趕不上細菌演化速度，衍生出更難治療的「超級細菌」。民眾應遵循「四不一要」的用藥原則：不吃別人的藥、不自己買藥隨便吃、不隨便停藥、不主動要求醫師給予抗生素、要遵守醫囑使用藥物。