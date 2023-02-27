烏克蘭軍方今天表示，烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基上將視察了遭包圍的巴赫姆特（Bakhmut）激勵將士士氣，並和保衛這座城鎮與周邊村落的部隊討論戰略。

路透社報導，軍事分析家估計，烏軍未來幾天將「盡最大努力」保衛巴赫穆特。

俄羅斯要掌控烏東工業重鎮頓巴斯地區（Donbas），第一要務就是攻下巴赫姆特。

烏克蘭地面部隊（Ground Forces）在Telegram上表示：「瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）聽取了各單位指揮官處理緊急問題的意見，提供解決問題的協助，並為將士打氣。」

⚡️Land Forces сhief visits Bakhmut as fierce fighting continues on city outskirts.



In his Feb. 25 visit to command posts in the frontline city, Oleksandr Syrskyi assessed the state of units fighting in the area and listened to problems and requests raised by their commanders. pic.twitter.com/EoZwLx9zPr — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2023

這位57歲的指揮官是烏克蘭資歷最豐富的將領之一，戰爭初期擊退進犯基輔的俄軍、去年9月俄軍在哈爾科夫州（Kharkiv）推進失敗，一般認為就是敗在瑟爾斯基手下。

現在，瑟爾斯基肩負捍衛巴赫姆特的任務，他已多次視察此地，並深信基輔部隊能完成任務。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120227